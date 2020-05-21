CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Denizli Belediyesi katı atık bölgesindeki 'köpek cesetleri' hakkında suç duyurusu

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de hayvan barınağı personelinin köpek cesetlerini çöplük alana atmasına dair görüntüler için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Konunun takipçisi olduğunu belirten Karaca,"Bu yaşananların sorumlusu olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bilgi edinme talebinde bulunacağım, soru önergeleriyle TBMM'de de konunun takipçisi olacağım. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı bu gerçekliğe dair hesap vermeye, kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz. Vicdanları yaralayan, Ramazan ayında hemşehrilerimizin haklı tepkileriyle isyanına yol açan hayvan katliamının tekrarının yaşanmaması için TBMM'ye sunduğum teklifin de derhal yasalaşması gerektiğini hatırlatmayı görev olarak görüyoruz" dedi.

Denizli'de dün (20 Mayıs) sosyal medyada yer alan videoda, Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı personelinin bir pikapla toplanan köpek cesetlerini katı atık tesisi hafriyat alanına gelişi güzel atışının görüntüleri yer aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada görüntülerin yayınlanmasından sonra soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada; “Söz konusu görüntülerle ilgili kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ölen hayvanların Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde defnedildiği hatırlatılarak; “Sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleri ile ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır” denildi.

Yazılı açıklamada ayrıca, 2 bin 500'den fazla sokak hayvanının sahiplendirdiği, binlerce sokak hayvanının ise barınma merkezinde tutulduğu hatırlatıldı.

Diğer yandan Denizli Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Simge Aydoğan ve Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe, olay görüntülerin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Hayvanseverler CİMER'e de şikayette bulunacaklarını söyledi. Aydoğan ve Gökçe, “Sorumluların bir an önce bulunmasını istiyoruz “ dedi.

"Görüntüler telafisi olmayan bir katliamdır" diyen ve konunun takipçisi olacağını belirten CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bilgi edinme talebinde bulunacağım, soru önergeleriyle TBMM'de de konunun takipçisi olacağım. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı bu gerçekliğe dair hesap vermeye, kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz. Vicdanları yaralayan, Ramazan ayında hemşehrilerimizin haklı tepkileriyle isyanına yol açan hayvan katliamının tekrarının yaşanmaması için TBMM'ye sunduğum teklifin de derhal yasalaşması gerektiğini hatırlatmayı görev olarak görüyoruz" diye konuştu.