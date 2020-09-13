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Denizin üstünü yüzlerce kuş kapladı

Onlarca farklı türdeki kuşları gören vatandaşlar cep telefonuna sarılarak kuşları görüntüledi

13 Eylül 2020 12:52

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sulak alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi’nin sahil şeridine göç eden su kuşları denizin üstünü kapladı. Onlarca farklı türdeki kuşları gören vatandaşlar ise cep telefonuna sarılarak kuşları görüntüledi.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi’nde sulak alan olarak ilan edilen ‘İzmit Körfezi Kuş Cenneti’ binlerce kuş türü ile doldu. İzmit ilçesinde İzmit Körfezi’nin doğu kıyısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 saat boyunca gözetim altında tutulan sulak alan, sonbaharın gelmesi ile göç eden su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşık gaga, suna ve balıkçıl, flamingo gibi birçok su kuşu bölgeye akın etti. Sahili kaplayan kuşlar renkli görüntüler oluşturdu. Denizin üstünü kaplayan kuşlar vatandaşların da ilgi odağı oldu. Denizde bulunan binlerce kuşu gören vatandaşlar, fotoğraf çekip öz çekim yaparak manzarayı ölümsüzleştirdi.

“İlgimizi çektiği için görmeye geliyoruz”

Denizde binlerce kuşu görünce şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlar, yaşanan durumun ilgilerini çektiğini belirttiler. Konya’dan çalışmak için Kocaeli’ye gelen İbrahim Kütük, denizin üstündeki kuş sürülerini görünce şaşırdığını ifade ederek, “Sabah yürüyüşe çıktık, kuşlar ilgimizi çekti. Bakmaya geldik. Bizim orada göl var. Gölde böyle kuşlar yok. Biz de ilgimizi çektiği için görmeye geliyoruz. Biz de gelip fotoğraf, video çektik” dedi.

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