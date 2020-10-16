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Denizin ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; deniz otobüsüyle kurtarıldı

16 Ekim 2020 13:12

İDO'nun Güzelyalı-Büyükçekmece seferini yapan deniz otobüsünün personeli, Bozburun açıklarında denize düşerek kanosuna tutunan bir vatandaşı kurtardı. Kazazede Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edildi. O anlar kameralara yansıdı.

İDO'nun Güzelyalı - Büyükçekmece seferini yapan deniz otobüsü kaptanı, Bozburun açıklarında kanodan denize düşen bir kişinin tişörtünü sallayarak yardım istediğini fark etti. Kaptan kazazedeyi kurtarmak için manevra yaparak bölgeye yanaştı. Gemi personeli kazazedeyi kurtarmak için seferber olurken, gemideki yolculara da kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Baş mühendis Özcan Ünal ve gemi personelinin gayretiyle kazazede vatandaş gemiye alındı.

Bilinci açık olan kazazede köprü üstüne getirilerek battaniye verildi. Yardıma koşan yolcuların verdiği kuru kıyafetler kazazedeye giydirilerek daha fazla ısı kaybının önüne geçilmeye çalışıldı. İDO, deniz koşulları sebebiyle sahil güvenlik teknesinin talebi ile Armutlu Tatil Köyü iskelesine yanaşarak kazazedeyi sahil güvenlik botuna teslim etti. Bu sırada sahil güvenlik ekibinin çağrısıyla iskeleye gelen 112 acil ekibi de kazazedeye müdahale etti. Kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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