T24 LogoT24 Logo
Haberler

Denizde kaybolan Ali 5 gündür aranıyor

03 Ocak 2021 14:35

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botun alabora olması sonucu kaybolan Ali Nail Gündoğan için insansız hava araçları kaldırıldı. Aile de çalışmalara destek vererek çocuklarını her yerde arıyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı 3 bot ve sualtı ekibiyle denizde arama yaparken, aile de çalışmalara kıyıdan destek veriyor.

Hatay Valiliğinin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı insansız hava araçları da Ali’nin bulunması için kaldırıldı.

ETİKETLER

hataysamandağkayıpkayıp alidenizarama

Diğer Videolar

Balıkesir'de kadına şiddet: Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü

İyi Partili Çıray, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır

İneği yiyen ayı, kalanını toprağa gömdü, o anlar foto kapana yansıdı

CHP'den Berat Albayrak göndermeli video: 'Damat' firarda...

Kumar oynarken baskına uğradılar, perdenin arkasına saklandılar

Melih Gökçek: Beni getiren de alan da Erdoğan; alınmaktan dolayı kırıldım ama ona karşı değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Yaşin'in sandviç yerken görüntüleri gündem oldu: "Kaçkar dağlarında sandviç...

AKP'li Özlem Zengin'den çıplak arama iddialarına yanıt: "Onurlu, ahlaklı kadın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP, Ermenistan'daki nükleer santral için uyardı: Güvenliği ve kapatılması Türkiye...

Yasak Elma dizisinde sürpriz ayrılık ...

Mimarlar Odası'nın Külliye ile ilgili açtığı davada önemli karar: Yapılaşmanın...

YÖK Başkanı'ndan Galatasaray Üniversitesi açıklaması: Fransa tavrını değiştirdiği an biz...

Yeni Akit yazarı Gülümseyen, kadın sporcuları hedef aldı: İkazlarımıza rağmen...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Yaşin'in sandviç yerken görüntüleri gündem oldu: "Kaçkar dağlarında sandviç...

AKP'li Özlem Zengin'den çıplak arama iddialarına yanıt: "Onurlu, ahlaklı kadın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24