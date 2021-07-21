Denizde içi çöp dolu poşetler buldu, isyan etti: 60 yıllık denizciyim böyle ihanet görmedim

Muğla’nın ünlü Gökova Koyu’nun ortasına içi çöp dolu poşetler atan tekne sahipleri son süngerci Aksona Mehmet lakaplı Mehmet Baş’ı isyan ettirdi. Mehmet Baş, “İnsan ekmek yediği denize böyle ihanet eder mi? Tam 60 yıllık denizciyim böyle ihanet görmedim, söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

Bodrum’un son süngercisi Aksona Mehmet lakaplı 71 yaşındaki Mehmet Baş, kaptan oğlu Fatih Baş ile birlikte Gökova Körfezi’nde Orak Adası yakınlarında turistleri gezdirirken, denizin ortasında battal boy çöp torbalarını görünce şoke oldu.

Kaptan Fatih Baş babası ile birlikte onlarca çöp torbasını denizden toplayarak teknesine aldı ve şunları söyledi: “Oraklar adasının arasında, Karaadaya doğru seyir halindeyiz, bir baktık denizin üzerinde mavi çöp torbaları dolu. Birçok tekne gelip geçiyor kimse dönüp bakmıyor, ne tesadüftür ki rüzgar meltemden esiyor yani Pabuç Burnu’ndan ve Pabuç Burnu da motor yat dolu, torbaları toplayıp güverte ye aldık. İşte sevgili can dostlarım, beyin gelişip dolmadan, cepler gelişip dolunca, dolu cep boş beyinin kontrolüne geçiyor ki bu durumda (kendini) her şeyin hakimi zanneden zihniyet, bu cennet coğrafyamızı cehenneme çeviriyor! Büyük ihtimalle Pabuç Burnu’nda demirli olan yatlardan atılmış çöpler, lanet olsun bu doğayı böyle katledenlere.”