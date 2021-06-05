Deniz Zeyrek: Erdoğan, Soylu'yu Sedat Peker konusunu ekranlarda konuşmaması için uyarmış

Gazeteci Deniz Zeyrek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Sedat Peker konusunda konuşmaması için uyardığını öne sürdü.

Halk TV'de 'Perdenin Önü Arkası' programında konuşan Sözcü gazetesi yazarı Zeyrek, 'AKP içinden aldım' dediği Süleyman Soylu hakkındaki bilgiyi paylaştı.

Bakan Soylu'nun son günlerde sosyal medyadan da herhangi bir açıklama yapmadığına dikkat çekilen programda Zeyrek, "Bence Süleyman Soylu, Sedat Peker ile polemiğe girerek bu tartışmaların çıtasını çok yükseltti. AK Parti'den aldığım bir bilgi; Cumhurbaşkanı, Soylu'yu artık bu konuda ekranlar karşısında konuşmaması için uyarmış. AK Parti'de bu konuşuluyor" iddiasında bulundu.