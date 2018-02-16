Deniz Yücel, bugün tahliye edildi | Erdoğan 2017: Elimizde görüntüler var; bu tam bir ajan, terörist!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan referandumundan iki gün önce Beyaz Tv ve TGRT Haber ortak yayınında Deniz Yücel'in Almanya'ya iade edilmesine ilişkin soruya “Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla” diye yanıt vermişti. Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti: "Sayın Merkel, önce çıksın yargılansın herhangi bir durum yoksa bizim mahkemelerimiz sizin mahkemelerinizden daha adildir dedim, bir şey diyemedi o gün. Neyse daha sonra geldi, mahkemeye çıktı ve tutuklandı. Elimizde görüntüler her şey var, bu tam bir ajan-terörist.Kalkıp benim ülkemi Kandil'den tehdit edecek bölecek, burada ajanlık yapacak tiplere gereği neyse yaparız"