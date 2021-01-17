Deniz taksiler dönüyor; İBB Haliç Tersanesi'nde üretip hizmete alacak

17 Ocak 2021 11:56
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında 50 adet deniz taksi hizmete alınacağını açıkladı.
İBB, deniz taksilerin Boğaz'a geri geleceğini duyurdu. Hizmete alınacak 50 yeni deniz taksi Haliç Tersanesi'nde üretilip İBB tarafından işletilecek.
Şirket-i Hayriye’nin 170. Kuruluş Yıldönümü’nde hayata geçirilecek proje kapsamında deniz taksilerin ilkinin üretimine Haliç Tersanesi’nde başlanacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, toplu ulaşımda denizin payının artırılması yönünde başlattığı projelerden biri olan deniz taksiler ilk etapta 50 adet üretilecek.
2021 yazında hizmet vermeye başlayacak olan deniz taksilerin rengine İstanbullular karar verecek.
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