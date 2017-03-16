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Deniz Baykal'dan Habertürk sunucusuna: Başka soracak soru mu yok?

16 Mart 2017 14:22

Deniz Baykal Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Didem Arslan Yılmaz'ın sorduğu soruları beğenmeyen Deniz Baykal, "Bunun dışında bir laf bulamıyor musun Didem?" diyerek canlı yayında ünlü sunucuyu eleştirdi. Didem Arslan Yılmaz, "367 krizinde Deniz Baykal'ın tutumu olmasaydı AK Parti olmazdı. Bu iş buralar gelmezdi yönünde eleştiriler var" şeklindeki sorusuna kızan Baykal, "Ne alakası var? Bunların bir ciddi tarafı yok. Bunlar boş laflar. Varsa bir şey söyle! Siyasi geyik bile değil" şeklinde yanıt verdi. Baykal şöyle devam etti, "Bunun dışında bir laf bulamıyor musun Didem? Hiç alakası yok. Zamana yazık. Yok efendim hiç konuşulmuyor, konuşuluyordu, artık kimse konuşmuyor, herkes bu işi biliyor. Ben sana 367'nin hikayesini anlattım. Ben arkasındayım diye olay bir yere gitmiş değil. Anayasa Mahkemesi bir şey söyledi. Kardeşim... Sen anayasayı konuşturmak istemiyorsun galiba. Yapay, bunlar çürümüş, hiçbir geçerliliği omayan boş laflar. Bunları koy bir kenara"

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