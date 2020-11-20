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Demirtaş'ın annesi: Oğlumu götürmüş dünyanın köşesine; Tenzile Erdoğan sağ olsaydı ona şikâyet ederdim, o da kabul etmezdi bunu

"Vallahi hakkımı helal etmiyorum ona"

20 Kasım 2020 12:42

Yaptığı çeşitli video belgesellerle tanınan dijital medya platformu 140journos ekibi, son çalışmasında Demirtaş ailesine yer verdi. Belgeselde Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, 140 Journos’a anlattı.

Belgeselde Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş da oğlunun tutukluluğu için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Recep Tayip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ı hatırlatarak “Erdoğan’a hakkımı helal etmiyorum. Tenzile Hanım sağ olsaydı ona şikâyet ederdim. Tenzile Hanım da kabul etmezdi bunu” dedi.

Sadiye Demirtaş o anlarda şöyle konuştu; 

"Oğlumu götürmüş dünyanın köşesine, hiç mi merhameti yok? Müslümanlık böyle midir? Erdoğan cezaevindeydi ben dünya kadar ona ağladım. O kadar ona ağladım ki dedim, 'Cezaevindedir' Çıktıktan sonra Başbakan oldu. Çocuklar gazeteyi yere serdi, ayakkabı koyuyorlar üstüne. Nasıl kızdım, dedim, "Günahtır. Bunun fotoğrafı var üstünde" Herhalde bu da hakkını veriyor artık. Bak gittim, oğlumun yanına da gidemedim, yolda kaza yaptım. Şimdi biz bu iki yaşlı kalmışız içeride, Selahattin yok. Kim bize bakacak. Yüzde 90 şimdi ben engelliyim. Bu hakkımı kimden alır Allah. Vallahi hakkımı helal etmiyorum ona. Tenzile Hanım sağ olsaydı ben onu şikâyet ederdim, o da kabul etmezdi bunu."

TIKLAYINIZ - 140journos'dan 'Demirtaş' belgeseli: Coğrafya kader

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dılda ile yaptığı telefon görüşmesi bulunurken, annesi Sadiye Demirtaş ile avukatlarından Cahit Kırkazak ve çalışma arkadaşlarından Şükrü Erol'un da yorumları yer alıyor. Edirne Cezaevine yapılan ziyaret görüntülerinin yanı sıra, Selahattin Demirtaş'ın aile hayatından görüntüler yer alıyor.

Video belgeselde ayrıca, Başak Demirtaş tarafından çekilen, Selahattin Demirtaş'ın çocuklarıyla bir arada görüldüğü çeşitli eski görüntüler de yer alıyor. 34 dakikalık belgeselin son bölümünde ise Selahattin Demirtaş'ın seslendirdiği bir türkü de ilk kez yayımlanıyor.

Belgeseli aşağıdan izleyebilirsiniz:

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