Demet Şener, Ece Erken'e "maşa" dedi, canlı yayında tartışma çıktı!

“Söylemezsem Olmaz” isimli programda Ece Erken ve Demet Şener canlı yayında kavga etti. Demet Şener'in Ece Erken'e 'maşa' demesi üzerine tansiyon yükseldi. Demet Akalın ve İbrahim Kutluay ayrılığının sebebi olarak görülen Demet Şener, programa telefonla bağlanarak Ece Erken'in "Demet Akalın'ın eşyaları o dönem kapıya atıldı" iddialarına yanıt verdi. Demet Şener'in yanıtı üzerine ikili arasında tartışma başladı. Yayına bağlanan Demet Şener'in yayına bağlanır bağlanmaz "Diğerlerini pek tanımıyorum Ali abiye çok selam söylüyorum. Orda oturuyorsanız yayın ilkelerine uymak zorundasınız. Bir şeyi araştırmadan duyumlarla ya da birilerinin maşaları olarak özellikle Ece Erken'in söylediği sözlerin gerçeği yansıtmadığını şerefim üzerine yemin ederek söylüyorum" açıklaması üzerine Ece Erken: "Ben de şerefim üzerine yemin ediyorum ki olayları bizzat kendim yaşadım" diyerek yanıt verdi. Ece Erken, Demet Şener'in "maşa" cümlesine karşılık olarak şunları söyledi: "Ben kimsenin maşası olmam. Demet Akalın'la 20 yıl evvel arkadaştım. O olayları çok net bir şekilde gözümle gördüm. Benimle sizli bizli konuşmak zorundasınız. Bana maşa derseniz ben de size başka şeyler söylerim ama bana yakışmaz. Bu olay benim özelim değil çünkü bu kızın eşyaları dışarı atıldı. Benimle ilgili konuşmayacaksınız. Eğer benimle ilgili maşa diyorsanız bunun yanıtını alırsınız. Bana hakaret edemez haddini bilecek." Bu cümleler üzerine ise Demet Şener: "Ben eşyaları atmadım karalama ve mağdur edebiyatından çok sıkıldım" dedi.