Demet Evgar'ın kadına şiddete dikkat çektiği sahne gündem oldu: "Bir insanın hayatı sosyal medyada hashtag olana kadar sizin aklınız nerede"

Oyuncu Demet Evgar’ın başrolünde oynadığı Alev Alev dizisinin 27. bölümünde kadına şiddete dikkat çektiği sahne sosyal medyada gündem oldu.

Show TV’de yayınlanan dizinin son bölümünde gazetecilerin ısrarlı sorularına sinirlenen Demet Evgar’ın canlandırdığı Cemre Kayabeyli karakteri, gazetecilere yaptığı çıkışla son dönemde sosyal medyada gündem olduktan sonra harekete geçen medya ve kamuoyunu eleştirdi.

Kayabeyli, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında sinirlenerek "Bir insanın hayatı sosyal medyada hashtag olana kadar sizin aklınız nerede" dedi.

Karabeyli, "Bütün bunları kameraya çekip sosyal medyada paylaşmaktan başka hiç bir şey gelmiyor elimizden" derken, şiddete uğrayan ve öldürülen kadınların yalnız bırakıldığına dikkat çekti.