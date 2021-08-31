Demet Akbağ ve Sertab Erener'den aşı çağrısı

Demet Akbağ, Koronavirüs aşısı olunması için şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakarca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadaleye aşı olarak biz de katkıda bulunabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim. sadece kendimizi değil tanımadığımız insanları da hastalıktan koruyalım."

Sertab Erener, Koronavirüs aşısı olunması için şu ifadeleri kullandı:

"Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşımızı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz."