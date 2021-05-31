Demet Akalın ve Seda Sayan arasında 'ekmeğimle oynadın' tartışması

Demet Akalın ile Alişan'ın bu sezon yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programı, geçtiğimiz cuma günü final yaptı. Kanalın, yeni sezon için Seda Sayan ile anlaştığı iddialarının ardından Demet Akalın'ın Seda Sayan'ı engellediği ortaya çıktı.

Seda Sayan, hakkında sosyal medyada "Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti" yorumları sonrası sosyal medya hesabından video yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan, "Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamadım da. Bunu bilmeyenler öğrensin" dedi. Demet Akalın'a bir hafta önceden konuyu sorduğunu ve sorun olmadığını söyleyen Seda Sayan, "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş bir hafta önce sorduğumda sorun yok anlaşabilirsin mesajın elimde duruyor, komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ " dedi.