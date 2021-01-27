Demet Akalın'ın 'Komserler açıldımı' şeklindeki paylaşımı çok konuşuldu

Koronavirüs salgını sürecinde işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı yaşayan müzisyenlere dikkat çekmek isteyen Demet Akalın , “Konserler başladı mı?” demek isterken “Komserler açıldımı?? Bikaç ilan gördümde??” deyince sosyal medyada çok konuşuldu.

Koronavirüs salgını sürecinde işsiz kalan ve ekonomik olarak darboğazda olan müzisyenlere dikkat çekmek isteyen Akalın, bu kez de “Konserler başladı mı?” demek isterken “Komserler açıldımı?? Bikaç ilan gördümde??” dedi. Bunun üzerine Akalın, sosyal medyada tiye alındı.

Akalın, kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık “Evde oturan tüm müzisyenler için yazıyorum. İsterseniz hiç yazmayayım, salağa yatayım, gideyim başka memlekete” diyerek yanıt verdi.

Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığının bir kitabındaki ‘ilköğretim’ kelimesinin hecelenme şekline tepki gösteren Akalın, “Bunu ben yapsam içimden geçersiniz” demişti.

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