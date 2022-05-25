"Dekolte" açıklaması ile tepki toplayan MHP'li ismin adını Özge Ulusoy'un göğsüne yazdılar

Oyuncu Melis Sezen 'in bir ödül töreninde giydiği dekolteli kıyafeti için kullandığı ifadeler tepki çeken eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar 'ın ismi, bir ödül töreninde dekolteli elbise giyen Özge Ulusoy 'un göğsüne yazıldı.

Seyhan Soylu, katıldığı ödül töreninde göğüs dekolteli bir elbise giyen Özge Ulusoy'un dekoltesine Ahmet Çakar'ın adını yazdı.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, televizyon dizisi olan Sadakatsiz’de rol alan oyuncu Melis Sezen’i kıyafeti nedeniyle hedef aldı. Çakar, "Geçen gün bir galaya çağırdılar, bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" demişti.

Çakar'ın, “Adını falan bilmem. Geçen gün galaya çağırmışlar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” ifadeleri tepki toplamıştı.

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