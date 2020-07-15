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Değirmi Göleti’nde leylek yoğunluğu

15 Temmuz 2020 10:46

Van’ın Saray ilçe sınırlarında bulunan Değirmi Göleti bu yıl çok sayıda göçmen leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Saray ilçesinin güneyinde bulunan Dolutaş Mahallesi sınırlarında yer alan Değirmi Göleti bu yıl çok sayıda leyleği konuk ediyor. Martı popülasyonun yoğun olduğu gölde bu yıl görülen çok sayıda leylek ise çevredeki vatandaşın dikkatini çekiyor. Sığ sularda avlanan leyleklerin martılarla uyumlu manzarası kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Daha önce balık tutmaya geldikleri gölette leyleklere rastlamadıklarını ifade eden vatandaşlar ise bu yıl çok sayıda leyleğin göle geldiğini kaydetti.

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