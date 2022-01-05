Kocaeli'nde bir vatandaş, yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin şikayetlerini dile getirirken "Değil Cumhurbaşkanı yani haşa Peygamber Efendimiz gelse şikâyetim var, o kadar doluyum!" diyerek isyan etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'nde Darıca'daki pazar esnafını ziyaret etti. Gergerlioğlu'nun ziyareti sırasında bir vatandaş ekonomik krizden şikayet ederek geçinemediğini söyledi. "Vallahi açım, gırtlaktayım" diyen vatandaş, "Benim üstüme icra dosyası geliyor küt diye alıyorlar. 18 senedir iş kazasından hakkımı almaya çalışıyorum" dedi.

Sorunlara bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyen vatandaş ""Değil Cumhurbaşkanı yani haşa Peygamber Efendimiz gelse şikâyetim var, o kadar doluyum!" ifadelerini kullandı.