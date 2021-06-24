Defineciler, bilinmeyen yer altı şehrini ortaya çıkardı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde polis kaçak kazı yapılan bir eve yaptığı baskında definecilerin açtıkları çukurda tarihi yer altı şehri ile karşılaştı.

İlginç olay, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler baskın yaptıkları evde büyük bir çukur ve kazı ekipmanları olduğunu fark etti. Baskında M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş., isimli şahıslar gözaltına alındı. Üç metre genişliğinde açılan çukurdan içeri giren polis, tünelin içerisinde sütunların bulunduğu, içerisinde çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objelerin bulunduğu tespit etti. Ekipler yaptıkları ilk incelemede bulunan yerin tarihi yer altı şehri olduğunu belirledi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, operasyon sonrası polis girdiği yer altı şehrini cep telefonu kamerası ile de kayıt altına aldı.

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