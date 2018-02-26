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Defileye modeller yerine dronelar çıktı

26 Şubat 2018 14:43

İtalya'da düzenlenen Milan Moda Haftası sıradışı bir defileye sahne oldu. Ünlü bir moda evinin el çantası koleksiyonunu modeller yerine dronelar tanıttı. İtalyan moda evi Dolce&Gabbana, Sonbahar/Kış 2018 kadın kreasyonunda bulunan el çantalarını tanıtmak için Milah Moda Haftası kapsamında fütüristik bir moda şovu gerçekleştirdi. Podyumda, ünlü modeller yerine, beyaz işçi kıyafetleri giyen kadın ve erkekler tarafından kontrol edilen dronelar boy gösterdi. Mekandaki tüm wifi bağlantılarının kapalı olduğundan emin olmak isteyen yetkililerin yaptığı kontroller nedeniyle sıradışı defilenin 45 dakika geç başladığı ifade edildi.

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