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DEDAŞ'ın kesintisini engellemek isteyen çiftçiler Akçakale-Ceylanpınar karayolunda lastik yakıp yolu kapattı

13 Temmuz 2020 14:41

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi(DEDAŞ) tarafından borçlarını ödemedikleri için elektriklerinin kesileceğini öğrenen çiftçiler, DEDAŞ ekiplerinin geleceği yolu lastik yakarak kapattı.

Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcunu zamanında ödemediği için tarımsal destekleme primlerine bloke konulması ve DEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintileri tepkilere neden olmuştu. 

DEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintilerinin mahsul ekimini zorlaştırdığını ve tarlalarda mevcut ekili ürünlerin de bozulduğunu söyleyen bir çok çiftçinin yaşadıkları sorunları sosyal medyada yayınladıkları videolarla anlatıyor. 

 

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