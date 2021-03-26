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Sakarya'da IŞİD'e operasyon: 'Zekat Memuru' olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Eylem hazırlığında olduğu iddia edilen Iraklı ise gözaltında

26 Mart 2021 16:26

IŞİD'in "Zekat Memuru" olduğu iddia edilen kişi ile eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Iraklı M.S.J Sakarya'da yapılan operasyonla yakalandı. 

IŞİD'e yönelik, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde operasyon yapıldı.

Operasyonda 2015 yılı içinde Irak'ta IŞİD'in "Zekat Divanı" isimli ekonomik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Y.G.A.A ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen M.S.J yakalandı.

Y.G.A.A'nın Irak'taki kuyumculardan örgütün gücünü kullanarak para topladığı görüntüler ortaya çıktı. Zanlının topladığı paralarla düzenlediği iddia edilen eylemlerin görüntüleri de yayınlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G.A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Eylem hazırlığında olduğu ve geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen saldırılardan ilham aldığı öne sürülen M.S.J'nin işlemlerinin emniyette devam ettiği bildirildi. Zanlının Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğu yazışmalar ve görseller de ortaya çıkarıldı. 

Kaynak: (Ajanslar) 

 

 

 

 

 

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