Dayak atan il müdürlüğü çalışanına 8 ay, dayak yiyen antrenöre 2 yıl ceza!

Edirne'de 3 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen 3. Açık Balkan Wushu Şampiyonası'nda antrenörlerden Şenol Kaysi'yi otel yemekhanesinde bıçakla tehdit edip yere yatırarak defalarca yüzüne tokat atan Devrek İlçe Spor İl Müdürlüğü çalışanı Bekir Kaya'ya bu olay sonrası ceza indirimi yaparken, Şenol Kaysi'ye ise iki yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği ortaya çıktı. Wushu Federasyonu Disiplin Kurulu ise bu olayı 28.02.2017'de karara bağlamış. Wushu Federasyonu Disiplin Kurulu'nun verdiği karar spor camiasında şok etkisi yarattı. Dayak atan cezasını doldurdu, dayak yiyen ise halen cezasını çekiyor çünkü Kaya'ya tahrik ve iyi hal indirimi yapılarak 8 ay verilirken, dayak yiyen taraf Kaysi'ye ise 2 yıl ceza kesilmiş.