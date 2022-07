Davutoğlu'nun dinlediği yurttaş: “Asgari ücreti 4 bin 250 yapmış, keşke yapmasaydın kardeşim"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin’de esnafın ve yurttaşın sorunlarını dinledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Mersin’de dinlediği bir yurttaş “Asgari ücreti 4 bin 250 (lira) yapmış. Keşke yapmasaydın kardeşim. Ekmek o zaman bir liraydı, şimdi 3,5 lira. Yapmasaydın” dedi.

“Günlük her şeye zam gelir mi?”

Davutoğlu ve bir döner ustası ile arasındaki diyalog şöyle:

Esnaf: Bir haftada dört defa tavuğa zam geldi.

Davutoğlu: Kaç liradan kaç liraya geçti? Mesela geçen sene... Bütün piliç olarak mı söyleyeceksin yoksa..

Esnaf: 13 liraya aldığımız tavuk, şu an 40 lira.

Davutoğlu: Geçen sene 13 liraydı.

Esnaf: 13 liraya aldığımız tavuk şu an 40 lira, kilosu. Ben burayı 2009’da açtığımda bir tüm tavuk 15 liraydı. 10 kilo kömür 15 liraydı. 10 kilo kömür şu an 200 lira, tavuk 70 lira. Orantı yaparsak herhalde tavuğun da şu an 200 (lira) olması lazım, diğerlerine göre. Günlük her şeye zam gelir mi? Bu kadar olmaz yani. Ben 32 yıldır esnafım. Ben böyle bir şey görmedim.

Davutoğlu: Çünkü, satan önünü göremiyor ‘zammı koyarsak’ diyor. Alan önünü göremiyor… Çünkü bu Türk lirasını yerin dibine maalesef soktular. Bu malzemelerin hepsi dışardan. Enerji, kira hepsi. Tavuk ve diğer malzemeler yemleri dışardan.

Esnaf: Büyük bir kanayan yara. KDV yüzde 1. Alış yüzde 1. Satış yüzde 8. Yüzde 7 ne olacak?

Davutoğlu: Sizden öyle vatandaştan yüzde 7 alıyor. Kur korumalı mevduat diye bir şey çıktı. Topluyor. Onlara üç ayda 25 milyar verdi. Yani siz çalışacaksınız. KDV ödeyerek gidecek o. Öbür tarafta yatan, 100 binlerce milyonlarca doları olan adam bunları alacaklar. İşte bu yüzden bunlarla kavga, mücadele ettik. Bu yüzden de tekrar meydandayız.