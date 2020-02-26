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Davutoğlu'ndan yeni Tiktok videosu; "Baharın habercisi cemre suya düştü, biz de mıntıka temizliği yapıyoruz"

26 Şubat 2020 13:03

AK Partiden istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ailesiyle çöp toplamaya çıktı. Davutoğlu, o anları TikTok’ta paylaştı.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu Tiktok'ta yeni video paylaştı. İstanbul Eyüp'te bulunan Göktürk Piknik Alanı'nda eşi Sare ve kızı Sefure ile birlikte çektiği videoda çevredeki çöpleri toplayan Davutoğlu, "Cemre suya düştü. Baharın habercisi. Biz de Göktürk Piknik Alanı'nda mıntıka temizliği yapıyoruz" dedi. 

Davutoğlu TikTok'ta: "Gençler nerede, biz orada!"

 

 

 

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