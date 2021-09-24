Davutoğlu'ndan Sabah gazetesi muhabirine: Tam da beklediğim soruydu, şaşırtmadınız; sizden bu haberi isteyenlere selam söyleyin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta düzenlenen basın toplantısı sırasında, il binası açılışında yaşanan arbedeyi soran Sabah gazetesi muhabirine tepki gösterdi. "Beklenen soru, hiç şaşırtmadınız" diyen Davutoğlu, “Sizden bu haberi isteyenlere selam söyleyin" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltı programında Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Yalan yazdınız"

Ahmet Davutoğlu, Büyük Sivas haber portalı editörü ve Sabah gazetesi muhabiri olan Fatma Nur Akkişi'nin il binası açılışında yaşanan arbedeyi sorması üzerine "Beklenen soru, hiç şaşırtmadınız" dedi.

Davutoğlu, “Sizden bu haberi isteyenlere selam söyleyin. Ben her türlü eleştiriye açığım. Bina açılışında hiçbir arbede olmadı, külliyen yalandır. İl binası açılış töreninde konuşuyorum, bir vatandaşımız tepki gösterdi. Anlayamadım bile. Ben öyle korumalarla gezmem. Tabii ki bazıları da bizi eleştirebilir. Konuşma yapılırken arkadan bir vatandaş sesini yükseltmiş. Bizim partimizdeki hiç kimsenin bir müdahalesi söz konusu değil. Yalan yazdınız. Bu tamamıyla oradaki güvenlik birimlerinin oradaki vatandaşı herhangi bir gerilim olmaması için kendileri uzaklaştırmıştır. Bir tek parti görevlimizin müdahalesi yoktur. Bizim parti görevlilerimiz onlarınki gibi vatandaşa tepeden bakmaz. Orada arbede falan yaşanmadı, siz hiç arbede görmemişsiniz" dedi.