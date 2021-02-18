Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Gara' tepkisi: Başarısızlığı kabul etti

Kahramankazan ilçe kongresinde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gara'da 13 şehit verilen operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamayla bir anlamda başarısızlığı kabul etti. Bu operasyon planlaması açısından da başarısızdır. Uygulaması açısından da başarısızdır ama en önemlisi kamuoyu iletişimi açısından ise bir faciadır" sözleriyle tepki gösterdi.

Davutoğlu şöyle devam etti;

"Sizin niyetiniz oradaki 13 yiğidimizi kurtarmak ise ve onların can emniyeti esas ise; niçin onların hayat güvenliğini öne almak yerine bu operasyonu bir teröre darbe operasyonunun içine yerleştirerek onların hayatlarını riske ettiniz?"

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Operasyon ifşa edilmiş oldu"

"Cumhurbaşkanı kamuoyuna çıkıp dedi ki; Size bir müjde vereceğim çarşamba günü. O kardeşlerimizi elinde tutanlar açısından bakıldığında bir şekilde operasyon ifşa edilmiş oldu. Bu doğru bir şey değil.

Kurtarma operasyonlarında esas olan canın kurtarılmasıdır. Siyasi şov değil!"

"Kurtarırsınız sonra her şeyi söylersiniz"

"Kurtarırsınız, ondan sonra her şeyi söylersiniz. Biz de alkışlarız, takdir ederiz ama operasyon yürürken bir müjde vereceğiz deyip oradaki hain teröristleri alarme edecek şekilde konuşmanın uygulamada izah edilecek tarafı yok.

Sorumluluğun başta kendisi ve devlete ait olduğunu söylüyor. Genellikle, iktidar sahipleri iyi bir şey olduğunda başarıları kendi üstlerine alıyorlar, olumsuz bir şey olduğunda devlete yüklüyorlar. Burada sorumluluk bizatihi cumhurbaşkanınındır."

"Bu millet hasamate kanmaz"

"Ha bütün bunları unutturmak için İçişleri Bakanının yaptığı gibi hamaset yapmaya kalkarsanız bu millet bu hamasete kanmaz. Kimse kimseye millilik, yerlilik, milliyetçilik dersi vermesin"

"Şehit annesinin hıçkırıklarını milyonlara izlettirdiler"

"Pandemi şartlarında, kendi ifadeleriyle lebaleb doldurulan salonlarda bir şehit annesinin hıçkırıklarla dolu feryadını bir siyasi parti kongresinden milyonlara izlettirdiler.

Aramızdaki fark budur: Biz kahramanlara saygı olarak bütün faaliyetlerimizi durdururuz. Onlar sadece kahramanları istismar ederler."

"Birileri bizim çabamızdan rahatsız oluyor"

"Bugün birileri bizim milletimize yeni bir ufuk ve ümit oluşturma çabamızdan rahatsız oluyorlar.

Ankara sokaklarında siyasi terör yapanlar, yüreğimize korku salacağını düşünenler Ankara'nın ortasında genel başkan yardımcımıza saldırıda bulundular."

"Bizi engelleyemezsiniz"

"Bir kez daha buradan, Kahramankazan'dan ilan ediyoruz: Ne yaparsanız yapın, bizim yüreğimizdeki vatan aşkımızın verdiği cesareti kıramazsınız, yolumuzu kesemezsiniz, bizi engelleyemezsiniz. Bu kadar!

Geçtiğimiz hafta o piyonların tahliye edilmelerine ve bir hukuk cinayetine şahit olduk."

"Bu hukuku katletmektir"

"Eğer bir partinin genel başkan yardımcısı bir saldırıya muhatap olmuş ama hukuk, onun mağduriyetini değil de uzun tutukluluk dolayısıyla sanıkların mağduriyetlerini öne alıp onları tahliye etmişse bu hukuku katletmektir.

2017 yılında Ankara ile Kahramankazan arasında üç şeritli bir yolun temeli atıldı. Hem de baya büyük bir bütçeyle. 4 yıl geçmiş hiçbir ilerleme yok."