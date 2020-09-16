Davutoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı

Fox Tv'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında katılan Davutoğlu canlı yayında “Trollere, kalemşörlere kızmıyorum, onlar aldıkları paranın hakkını veriyorlar. Erdoğan’a çağrım şu; Eğer bir mesela varsa bizimle ilgili tartışılması gereken, eğer Türkiye'nin ufkunu açacak bazı konuşarın konuşulması ihtiyacı varsa ben hazırım. Sadece Erdoğan'la da değil her siyasi liderle, her konuyu istedikleri zeminde tartışmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

"Öğrenciye bir tablet verilir"

Uzaktan eğitime ilişkin ise Davutoğlu, “Eğer uzaktan eğitim yapılacaksa, o inşaat firmalarına para verilmez, ek krediler için piyasaya sürülen paralar verilmez, her öğrenciye bir tablet verilir.” diye konuştu.