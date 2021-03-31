Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Anayasa Mahkemesi için “Kapanması gereken bir kurum” demek demokrasiye darbedir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, "Anayasa Mahkemesi için 'Kapanması gereken bir kurum' demek demokrasiye darbedir" dedi. Davutoğlu tüm siyasi parti liderlerine bu konuda ortak bir tavır sergileme çağrısında bulundu.

"Demokrasi kurumlar üzerine inşa edilir" diyen Davutoğlu, "Kurumların yıpratılması üzerine inşa edilen binanın da yıpratılması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

TBMM ve Merkez Bankası'nın da yıprandığına işaret eden Davutoğlu, Bahçeli'nin AYM ifadelerinin ardından akıllara "Nereye gidiyoruz?" sorusunun geldiğini belirtti.

"AYM'yi beğenmediği bir karar sebebiyle 'kapanması gereken bir kurum' olarak ilan etmek demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir" dedi.