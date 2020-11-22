Davutoğlu, Kavala ve Demirtaş’ı hatırlattı: Tutuklu yargılanmalar özgürlük hakkı ihlalidir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlatarak "Tutuklu yargılanmalar, özgürlük hakkı ihlalidir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bitlis’te Sivil Toplum Örgütü (STÖ) temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümet politikalarının eleştirilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, demokrasiyi savunmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Davutoğlu, "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın esastan tutuklanmalarına da karşıyım. Tutuklu yargılanmaları özgürlük hakkı ihlalidir” diye konuştu.

“Bu nasıl bir yargı reformu?"

İktidarın yargı reformu söylemlerine de değinen Davutoğlu, çıkarılan İnfaz Yasası ve müzakerelerle tutukluluğuna son verilen Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmesinin kabul edilmez olduğunu belirtti. Davutoğlu, “Bu nasıl bir yargı reformu, bu nasıl bir yeni dönemdir. Öbür taraftan yine aynı günlerde Diyarbakır’da tutuklamalar olurken, 2017 yılında Diyarbakır nevruzunda Kemal Kurkut’u vuran polise mahkemeden beraat kararı vermesi, kamu vicdanını yaralamıştır. Daha bir hafta geçmeden, yaşanan bu olaylar yargı reformu olarak zikredilen bu sürecin gerçek bir süreç olmadığını ortaya koyuyor” dedi.

“Halk iradesinin kayyımlar eliyle ipotek konulmasına kesinlikle karşı çıkacağız"

HDP’li belediyelere kayyum atama uygulamalarının yanlış olduğunu belirten Davutoğlu, bu durumu AKP içerisinde yer alırken de eleştirdiğini, bu nedenle AKP ve MHP içerisinde belli kesimlerin hedefi haline geldiğini ifade etti. Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, “Halk iradesinin kayyımlar eliyle ipotek konulmasına kesinlikle karşı çıkacağız. İnsan onurunu zedeleyen hangi uygulama varsa buna karşı ilk ses çıkaran olacağız" ifadesini kullandı.

"Helikopterden atanlar yargı önüne çıkarılmalıdır"

Davutoğlu şöyle devam etti;

"Van’da Servet Turgut kardeşimiz helikopterden atıldığında ilk aileyi arayan bendim. Gündeme de getirdik mutlaka soruşturulsun dedik. Arkasında ne olduğu çıkarılsın dedik. Hiçbir şey insan onurundan daha üstün değildir. İnsanları helikopterden atanlar yargı önüne çıkarılmalıdır."

"Bir hukuk skandalları bütününden bahsediyoruz"

“Önce adalet diyoruz. Milli bekadan bahsederek beka ülkeye getirilmez. Türkiye’ye de son dönemlerde adalet tarumar edildi. Talimatla insanların tutuklandığı ve serbest bırakıldığı bir hukuk skandalları bütününden bahsediyoruz. Son dönemde de böylesine öyle ağır travmalar yaşandı ki artık ülkede adalet şarttır."