Davutoğlu Diyarbakır'da: Bunların bildiği sizin oyunuzu almak, alamıyorlarsa da sizlere bir kayyum gönderip, arkalarını dönüp gitmek

Partisinin 1. Diyarbakır Olağan Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada "Bunların bildiği sizin oyunuzu almak, alamıyorlarsa da sizlere bir kayyum gönderip, arkalarını dönüp gitmek. Sizin kendi kendinizi yönetmenizi istemiyorlar çünkü demokrasiden korkuyorlar" dedi.

Davutoğlu, "Uzun yıllardır Diyarbakır dahil bölgemizde ciddi bir yerel demokrasi krizi yaşanmaktadır. İnsanımızın seçme ve seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır. Bu demokrasimize vurulan büyük bir darbe, teröre verilen güçlü bir destektir. Bu ayrımcılığın devam etmesinden ve aidiyetin ciddi şekilde zedelenmesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Sizin kendi kendinizi yönetmenizi istemiyorlar çünkü demokrasiden korkuyorlar. Siz bir belediye başkanı seçiyorsunuz PKK silah zoruyla bir kayyum atıyor, PKK’nın kayyumundan kurtulsanız bu sefer vesayet rejiminin kayyumu geliyor. Her ikisi de vatandaşımızın özgür iradesine inanmıyor, milli iradeye tahammül gösteremiyor" ifadesini kullandı.

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında değer kaybetmesine ilişkin ekonomi yönetimine sert eleştirilerde bulunan Davutoğlu, 'Dolar, euro, altın cirit atıyor ama ortada bir babayiğit yok ki bunu açıklayabilsin. Bir kişi çıkıp yangın yerine dönen ekonomi ile ilgili açıklama yapmıyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Her biri sosyal medya kahramanına dönmüş, tweet atıp duruyorlar, ancak bunu yaparlar' diye konuştu.

Sözlerine, "Diyarbekir biziz, biz Diyarbekiriz! 'Parti kuramaz dediler, bu kasvetli ortamda yola çıkacak cesur insanlar bulamaz dediler. Onlar Diyarbekirlileri tanımıyorlardı. 5 il ve 100 ilçe kongremizi tamamladık. 67 il ve 300 ilçemizde teşkilatlandık' diyerek başlayan Davutoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Kuramaz dedikleri Gelecek Partimizi kısa sürede kurduk. Ve ülkenin her bir köşesine sinen karanlığı dağıtmaya başladık. Şimdi bizden aldıkları cesaretlerle nice yeni partiler kurulmaya başlandı, kurulsun onlar da hayırlı olsun. Bizde kimseyi suçlamak yoktur.

"Bu iktidarın elinde devlet kurumları değersizleşti, bu iktidarın elinde emek değersizleşti, bu iktidarın elinde en son türk lirası değersizleşti. Aslında bu iktidarın elinde insan değersizleşti!"

"Sizleri yoksulluğa mahkum eden düzeni bitireceğiz. Gelecek Partisi KHK düzeninin de kayyum düzeninin de bitirmek için var."

"Bu koalisyon iktidarının ne ahlaki ne insani ne akli bir çizgisi kalmamıştır."

"Halkın iradesine kayyumla darbe vuranlara soruyorum: Bölücü başının yeğenini ekranlarına çıkaran TRT'ye ne zaman kayyum atayacaksınız?"

"Korkular ve tabulardan hukuk çıkmaz, adalet çıkmaz."

"Gelecek Partisi, ülkenin demokratikleşme sorunlarını çözmüş ve her türlü ötekileştirme ve aidiyet sorununu ortadan kaldırmak için geliyor. Anadilin eğitim ve sosyal hayatta güçlendirilmesinin toplumsal kardeşliğimizi tahkim edeceğine inanıyoruz."

"Paramızın değerinin nerelere düştüğünü görüyorsunuz. Dolar, euro, altın başını aldı gidiyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan, Ekonomi Bakanı'ndan yönetimden bir açıklama duydunuz mu? Dolar, euro, altın cirit atıyor ama ortada bir babayiğit yok ki bunu açıklayabilsin. Bir kişi çıkıp yangın yerine dönen ekonomi ile ilgili açıklama yapmıyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Her biri sosyal medya kahramanına dönmüş, tweet atıp duruyorlar, ancak bunu yaparlar. "

"Bu iktidar mutfakta yangın olduğuna inanmıyor. Ekonomideki makro mikro dengeler alt üst olmuş baş aşağı gidiyoruz bu iktidarın derdi buzdolabı satışı. Doğru buzdolabı önemli hepimizin evinde var ama vatandaş 2020'de o buzdolabını dolduramıyor"

Öte yandan Gelecek Parti'sinin Diyarbakır il teşkilatının kongresine katılmak üzere şehre gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Selam Diyarbekirlilere, selam ..." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Diyarbakır il teşkilatının kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da otobüsün üzerinden el salladığı bir videoyu paylaşan Davutoğlu paylaşımına, "Selam olsun Diyarbekirlilere, Selam olsun Gelecek Sevdalılarına" notunu düştü.