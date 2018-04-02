T24 LogoT24 Logo
Haberler

Davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması dağıttılar

02 Nisan 2018 15:18

Psikolog Özge Oğuz (24) ile öğretmen Bilgehan Yiğit (26), belediyenin sosyal tesislerinde kıyılan nikahla aileleri ve arkadaşlarının huzurunda evlendi. Törene katılan davetlilere, nikah şekeri yerine içinde kedi ve köpek mamasının bulunduğu paketler dağıtıldı. Gelin ve damadın isteği üzerine dağıtılan 150 paketi gören davetliler, şaşırdı. 10 yıl önce sokakta bulduğu köpeğe sahip çıkarak, beslediğini anlatan damat Bilgehan Yiğit, "Amacımız, hayvanların da bizimle birlikte yaşayan canlılar olduğunu fark ettirmek ve topluma hayvan sevgisini aşılamak. Umarım biz, bir örnek oluruz ve bu tür etkinlikleri başka insanlar da yaparak yaygınlaştırır" dedi. Gelin Özge Oğuz ise "Daha önce Anamur'da böyle bir şeyin yapıldığını duymamıştık; ama başka yerlerde yapıldığını öğrendik. Biz de burada hayata geçirdik. Umarım, ilçede bu bir başlangıç olur ve yayılır. Sokak hayvanları da bu toplumun bir parçası. Umarım, hayvanlara yönelik şiddet son bulur" diye konuştu.

ETİKETLER

nikahdavetlikedi-köpek maması

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24