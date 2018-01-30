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Darp edilen kadını kurtarmak isteyen genç futbolcu bıçaklanarak öldürüldü

30 Ocak 2018 15:49

İstanbul Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol, Moldova uyruklu E.D.'ye şiddet uygulayan Ayhan A.'yı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada 2 kişi de yaralanırken saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ayhan A., gözaltına alındı. Olay, saat 23.00 sıralarında Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre İzol ve arkadaşları sohbet ederken taksiye binmeye çalışan bir kadına bir erkeğin şiddet uyguladığını gördüler. Şiddet uygulanan kadını kurtarmak isteyen İzol ve arkadaşları ile kadını darp eden kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İzol, kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı.

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