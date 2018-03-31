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Damızlık Kızın Öyküsü'nün 2. sezonundan yeni fragman

31 Mart 2018 15:39

En iyi dizi kategorisinde Emmy ve Altın Küre ödüllerini kazanan ‘The Handmaid's Tale - Damızlık Kızın Öyküsü' dizisinin 2.sezonundan bir fragman daha geldi. Margaret Atwood'un The Handmaid's Tale romanından uyarlanan ve Türkçeye Damızlık Kızın Öyküsü olarak çevrilen dizinin ikinci sezonu toplam 13 bölümden oluşacak ve 25 Nisan'da Hulu'da başlayacak. ​​​Bugüne kadar toplam 30 ödül kazanan ve başrollerini Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Samira Wiley ve Alexis Bledel gibi oyuncuların paylaştığı The Handmaid's Tale; Gilead isimli distopik bir evrende, kadınları doğurganlıkları üzerinden farklı sınıflara ayırarak, onlara dayatılan roller dâhilindeki hayatlarını inceliyor.

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