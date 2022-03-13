T24 LogoT24 Logo
Haberler

Damadın verdiği 20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti

13 Mart 2022 13:36

Adana’da gelin arabasının önünü kesip para isteyen şahıs, damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyerek, yaklaşık 1 kilometre araç üzerinde yolculuk yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Durdane ve Turgut K. çifti evlilik hazırlığı için yola çıktı. Fuzuli Caddesi'nde ışıklarda duran gelin arabasına yaklaşan bir kişi para istedi. Damat şahsa 20 lira verdi. Ancak parayı beğenmeyen şahıs biraz daha para istedi. Damat para vermeyerek yeşil ışık yanınca hareket etti.

Bunun üzerine aracın ön tarafına oturan şahıs bütün ikazlara rağmen aracın üzerinden inmedi. Damat şahsı indiremeyince yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra polis noktası görerek aracını oraya doğru sürdü. Bu durumu fark eden şahıs araçtan atlayıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Adanagelin arabasıdamadın verdiği parayı beğenmedi

Diğer Videolar

Bursa şehir merkezine inen ayı panik yarattı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Kılıçdaroğlu: Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım

CHP'li Öztunç'tan, Erdoğan'a: Her gün sınırlardan binlerce insan giriyor; sen çıkmışsın ‘biz göndereceğiz’ diyorsun, hadi oradan

İmamoğlu’nun bayramlaşma programına katılan vatandaştan AKP'ye: "Artık Rizeli de bıktı; bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı"

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düeti: Gelevera deresi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24