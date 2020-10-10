Dalgıç kamerasından | Alabora olan teknede mahsur kalan balıkçıların kurtarılma anı

İstanbul Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olan balıkçı teknesinde mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma anı, kurtarma ekiplerinin kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından da paylaşılan görüntülerde, tekne mahsur kalan balıkçıların kurtarma görevlileri tarafından nasıl çıkarıldığı kaydedildi.

Görüntüleri paylaşan İstanbul Valisi Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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