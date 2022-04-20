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Daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı

20 Nisan 2022 10:45

İstanbul Bağcılar'da hırsızlık yapmak için girdiği apartmanda daire kapılarını açamayan şüpheli, kapı önlerinden topladığı bir çuval ayakkabı ile kaçtı. O anlar apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde 17 Nisan Pazar günü, apartmana giren şüpheli daire kapılarını açmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kapıları açamayan şüpheli, daire önlerinde duran ayakkabılardan beğendiklerini toplayarak çuvala koydu. Daha sonra elindeki çuvalla apartmandan ayrıldı.

Apartman sakinlerinden bazıları dışarı çıkarken ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin incelenmesiyle apartmandan çok sayıda ayakkabının çalındığı anlaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin apartmana girişi, kapıyı zorlaması ve ayakkabıları çuvala doldurması yer alıyor.

İstanbulBağcılarhırsızlıkşüpheliayakkabı

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