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D-100'de yataklı yolculuk

27 Ocak 2019 16:40

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde bir kişinin, trafik güvenliğini hiçe sayarak römorka yüklediği çok sayıda yatağı ATV adı verilen aracıyla çekerek yaptığı yolculuğu kameraya yansıdı.

Maltepe D-100 Karayolu'nda, dün akşam saatlerinde ATV adı verilen aracın sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde römorka çok sayıda yatak yükleyerek yola çıktı. Bir süre D-100 Karayolu Kadıköy yönünde ilerleyen sürücü, kendisinin kameraya çekildiğini fark edince emniyet şeridine girerek yoluna devam etti. Sürücüsü, zaman zaman D-100 Karayolu'nda tehlikeli anlar yaşadı. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk kameraya saniye saniye yansıdı.

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