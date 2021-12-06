Cüneyt Özdemir: Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Haber Programı ödülünü alan 5N1K programının sunucusu Cüneyt Özdemir , teşekkür konuşmasına son zamanların esprisi olan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba" diyerek başladı. O sırada salondakiler kahkaha attı.

47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede En İyi Haber Programı ödülü, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programına gitti. Ödülü programın sunucusu olan Cüneyt Özdemir teslim aldı.

Ödülü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapmak üzere mikrofona geçen Cüneyt Özdemir, sözlerine son zamanların dillere pelesenk olmuş esprisi olan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba…" sözleriyle başladı.

"Ben bu ödülü hayattaki en büyük rakibime adamak istiyorum"

Konuşmasının devamında ise Özdemir, "Ben bu ödülü hayattaki en büyük rakibime adamak istiyorum. Aynı zamanda hocam Mehmet Ali Birand'a" dedi.

"İnanın güzel günler göreceğiz' diyorum"

Özdemir konuşmasının sonunda "Umutsuzluğa düşen, işsiz, genç meslektaşlarımız olduğu zaman onlara 'İnanın güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz' diyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürdü. Yayında eşi ile yüzleşen Pazarlı, stüdyoda kendinden geçerek kocasına isyan etti. Gülay Pazarlı'nın sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçti.

Kocanın söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi gündem oldu. Bu sözler sosyal medyada günlerce konuşularak espriye dönüştü.

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