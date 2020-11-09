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Cüneyt Özdemir ve Rasim Ozan Kütahyalı Albayrak'ın istifasını tartıştı: Instagram'dan istifa ne ya!

"Madem istifa ediyorsun, delikanlıca git Twitter'dan istifa et!"

09 Kasım 2020 09:11

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası konusunda tartışma yaşandı. 

Özdemir'in kendi Youtube kanalından yaptığı yayına konuk olan Kütahyalı ile girdiği tartışma sosyal medyada da gündem oldu. 

Gece saatlerinde anlık 120 bini aşkın kişi tarafından izlenen yayında Özdemir, Albayrak'ın istifası için "Sen Şeyma Subaşı mısın Instagram'dan istifa ediyorsun? Madem istifa ediyorsun, delikanlıca git Twitter'dan istifa et!" ifadelerini kullandı. 

Albayrak'ın istifasını ne şekilde verdiğinin önemsiz olduğunu savunan Kütahyalı ile Özdemir arasında başlayan tartışma, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Özdemir'e "Kafan güzel" demesiyle gerginliğe dönüştü. 

İkili arasında ayrıca konu asgari ücret, liderlerin yalanlarına karşı televizyonların yayın kesmesi, muhalefet ve iktidar medyası ve popülizm tartışması yaşandı. 

 

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