Cüneyt Özdemir "İşte seviyeli magazin buna derim" diyerek yorumladı; Tuğrul Eryılmaz'ın yazısındaki tablo...

12 Şubat 2021 15:12
T24 Video Haber Merkezi
Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yaptığı yayında gazeteci ve T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın yazısında "akademisyen fanlarımdan Fatmagül Berktay çeşitli ülkelerin 'Problem Çözme' durumlarına ilişkin olarak, yine güzel bir şey gönderdi" diyerek paylaştığı tabloyu yorumladı.
Tabloyu çok beğendiğini belirten Özdemir, "İşte seviyeli magazin buna derim" dedi.
Eryılmaz'ın yazısındaki tablo şöyle;
Eryılmaz'ın yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz - Cihangir Caddesi kaldırımları | Sabah-Cumhuriyet-Akşam | Özkök neyimi kıskanıyor? | Yeni stajyerim bir akademisyen
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