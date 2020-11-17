T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cüneyt Özdemir'in sansüre ilişkin "Ebubekir beyin kılıcı" paylaşımına RTÜK Başkanı'ndan yanıt: Kılıç yok, kalkan var

Özdemir, sansür için "Ebubekir Bey'in kılıcı" ifadesini kullandı; RTÜK Başkanı Şahin'den yanıt geldi

17 Kasım 2020 15:42

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, RTÜK'ün dizilere yönelik sansür ve yaptırımlarıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e atıfta bulunarak "Ebubekir Bey'in kılıcı" ifadesini kullandı. Özdemir'in bu ifadesine Şahin'den yanıt geldi. Şahin, Özdemir'in paylaşımını alıntılayarak "Kılıcımız yok ama başta çocuklarımız olmak üzere aileyi ve toplumu koruyan bir kalkanımız var" diye yazdı. Şahin nota bir de gülücük emojisi bıraktı. Daha sonra Şahin'in cevabını alıntılayan Özdemir de paylaşıma gülücük emojisi koydu.

Özdemir Youtube kanalı üzerinden yaptığı söz konusu yayında "Sette iki farklı çekim yapılmalı, biri Türkiye için biri farklı ülkeler. İtalya'da Ebubekir Bey yok ki, elindeki kılıcıyla montaj anlamında kessin. Bir öpüşmeli çek bir de Ebubekir versiyonunu çek. Televizyonda bir şey görüp de sapıtma diye bir insan var orada, elinde kılıcıyla bekliyor" ifadelerini kullanıyor. 

                     

           

               

 

ETİKETLER

rtükbaşkanebubekir şahinşahincüneyt özdemirsansürkılıç

Diğer Videolar

Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'nda turist yoğunluğu

Önce yumruk yumruğa kavga ettiler sonra sarılıp yollarına devam ettiler

"Aşı olmayan vatan hainidir" diyen Prof. Bingür Sönmez'e dava açıldı

TEM Otoyolu'nda tekme ve yumruklu yol kavgası kamerada

KYK borçlusu gençlerden, borçların silinmesi talebiyle Ankara'ya yürüme kararı

Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yorumladı: "AKP’nin vekilleri ve medyası, siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok...

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Antalyaspor, Ersun Yanal hakkında kararını verdi...

Doğalgaz ve elektriğe zam...

Ahmet Hakan'dan yılbaşı sepetinde bir şişe şarap gönderen Mersin Büyükşehir...

Ali Koç; "Ona pahalıya mal olacak" demişti; Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye...

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok...

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24