Cüneyt Özdemir'in sansüre ilişkin "Ebubekir beyin kılıcı" paylaşımına RTÜK Başkanı'ndan yanıt: Kılıç yok, kalkan var

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, RTÜK'ün dizilere yönelik sansür ve yaptırımlarıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e atıfta bulunarak "Ebubekir Bey'in kılıcı" ifadesini kullandı. Özdemir'in bu ifadesine Şahin'den yanıt geldi. Şahin, Özdemir'in paylaşımını alıntılayarak "Kılıcımız yok ama başta çocuklarımız olmak üzere aileyi ve toplumu koruyan bir kalkanımız var" diye yazdı. Şahin nota bir de gülücük emojisi bıraktı. Daha sonra Şahin'in cevabını alıntılayan Özdemir de paylaşıma gülücük emojisi koydu.

Özdemir Youtube kanalı üzerinden yaptığı söz konusu yayında "Sette iki farklı çekim yapılmalı, biri Türkiye için biri farklı ülkeler. İtalya'da Ebubekir Bey yok ki, elindeki kılıcıyla montaj anlamında kessin. Bir öpüşmeli çek bir de Ebubekir versiyonunu çek. Televizyonda bir şey görüp de sapıtma diye bir insan var orada, elinde kılıcıyla bekliyor" ifadelerini kullanıyor.