Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık arasında sert tartışma

Gazeteci Cüneyt Özdemir ve eski HDP Milletvekili Ahmet Şık arasında 'ana akım medyanın HDP'ye ambargo uygulaması' konusunda tartışma çıktı.

Habertürk’teki Türkiye’nin Nabzı programında HDP'ye televizyonlarda yer verilmediğini belirten Avukat Salim Şen'in sözleri üzerine programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın, "Salim Bey burası bir kamu televizyonu değil. Özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir” ifadesi 'ana akım medyanın HDP'ye ambargo uyguladığına' yönelik bir tartışma yarattı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir konuyla ilgili videosunda 'tartışmalar üzerine 4 HDP’liyi aradıklarını, bu 4 ismin de “Meşgulüz” yanıtını verdiğini' ifade etti. Ahmet Şık da Özdemir'in videosunu alıntılayarak "Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren şu sinsilik" ifadesini kullandı. Özdemir ise Şık’a “Buradan ekmek çıkmaz ama artık sana” sözleriyle karşılık verdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise tartışmalar üzerine 4 HDP’liyi aradıklarını ancak kendilerine bu 4 ismin de “Meşgulüz” yanıtını verdiğini ifade etti.

Özdemir, “HDP’ye uygulanan medya ambargosunu delelim dedik... Sonuç şaşırtıcı oldu...” ifadeleriyle program daveti konusunda şunları kaydetti: "Size şimdi daha tuhaf bir şey söyleyeceğim; "Kenan 'bu ne biçim iş' dedim. 'Biz ana haber bülteni değil baba haber bülteniyiz. Ara HDP'lileri birisini çıkartalım, anlatsınlar ambargoyu' dedim. 'Ne oldu Kenan?' dedim, '4 kişiyi aradım dördü de meşguldü' dedi. Bu noktada keriz gibi hissediyorsun kendini. Arıyoruz, 'meşgulüz' diyorsunuz. O zaman ağlamak da yok." (gülüyor)

'HDP'ye siyasette de medyada da ambargo uygulandığını' ifade eden Özdemir şunları kaydetti;

"HDP'lilerin durumu ne kadar tuhaf; seçime giriyorlar milletvekili seçiliyorlar, Tutuklanıyorlar. Genel Başkanlar hapiste. Belediye Başkanı seçiliyorlar, ya tutuklanıyorlar, ya da kayyım atanıyor. Bir de televizyona çıkartılmıyorlar, ambargolular. Ana akımdan hiç bir yere çıkartılmıyorlar. HaberTürk'ten Didem arkadaşımız demiş ki; 'Burası kamu kuruluşu değil özel sektör, tercih meselesi' HDP'nin yürüyüşünün ne anlama geldiği tartışılıyor. Bir tane HDP'li yok tartışmada. Olaya aykırı bir şey. HDP'yi konuşuyorsun bir tanecik de bari eski HDP'li al. Tamam özel sektör anlıyorum. HDP siyasette de zaten ambargoya uğruyor"

Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık da bunun üzerine videoyu alıntılayarak Özdemir’in HDP’liler konusundaki açıklamalarında gülmesine tepki gösterdi. Şık, “Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren şu sinsilik Türkiye’deki medya düzeninin özeti” dedi.

Bunun üzerine Özdemir ise, Şık’ın HDP’den milletvekili seçildiğini hatırlattı ve şu yanıtı verdi:

"Ah canım ya HDP’den seçil, istifa et ve hâlâ duyar kas... Zor işin tabii... Buradan ekmek çıkmaz ama artık sana. Bence yeni mağduriyetler bulmalısın kendine..."

Şık ise son olarak, “Soytarılığı da sinsiliğiyle yarışıyor ama yine de malum saraya, diğer soytarıların yanına kabul edilemiyor” sözlerini kaydetti.

Özdemir konuyla ilgili şu tweeti attı; "HDP’den milletvekili seçilmiş, HDP’den istifa etmiş, utanmadan hesabına ‘İstanbul Millevekili’ yazmış. Girseydin bakalım seçime bağımsız ne oluyordu... Madem bu kadar şahsiyetliydin neden vekilliği bırakamadın! Bunu hala savunan HDP’lilere de Allah akıl fikir versin!"

Ne olmuştu?

‘Türkiye’nin Nabzı’ programında HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ ele alındı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ve Avukat Salim Şen’in katıldığı programda Şen, yıllardır HDP’ye televizyonlarda yer verilmediğini ve HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını ifade etti.

Bunun üzerine Yılmaz, “Salim bey burası bir kamu televizyonu değil. Özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir” dedi. Yaptığı açıklamanın ‘savunma değil durum tespiti’ olduğunu söyleyen Arslan, “Bu tercihin nedenleri öyle veya böyle farklıdır. Ama zaman zaman bu ekranlarda da HDP’liler zamanında olmuştur” ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz'ın açıklamasının ardından HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, “PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz” ifadeleriyle Yılmaz’a destek verdi.

Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı; vatanımızı milletimizi ve demokrasimizi savunma mücadelesinde yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz."

HaberTürk TV programcısı Veyis Ateş de canlı yayınlanan bir programda Yılmaz’ın açıklamalarını savunarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Ateş, “Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları HaberTürk ekranlarına davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...” dedi.