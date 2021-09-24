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Cüneyt Özdemir'den Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasına tepki: Böyle Gençlik Bakanı olur mu ya

"Ne demek öğrencileri parkta yatırmak kardeşim' diyeceğinize 'Bunlar mavi vatan, zaten PKK...' diyorsunuz"

24 Eylül 2021 09:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun barınma sorunu nedeniyle sokaklarda yatarak eylem yapan öğrencilere ilişkin konuşması sırasında 'Mavi vatan ve PKK ile işbirliği' ifadelerini kullandığı cümlesini eleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir, "Böyle Gençlik ve Spor Bakanı mı olur yahu?" dedi. 

Özdemir, kendi Youtube kanalında Kasapoğlu'nun yurt açıklamasını değerlendirdi. Bakanın açıklamalarını okuyan Özdemir, "Baba ne diyorsun ya" diyerek tepki gösterdi.

Böylesine kriz dönemlerinde, bu kriz böyle yönetilmez" diyen Özdemir, sözlerinin devamında devletin öğrencilere sahip çıkması gerektiğini belirterek "Sayın bakandan beklenen şu an çıkıp 'Bu kadar yurdumuz var, şunu yaptık' demesi. Ha, öğrencilerimiz dışarıda mı, 'Bu öğrencileri nasıl kucaklarız? Ne demek öğrencileri parkta yatırmak kardeşim' diyeceğinize 'Bunlar mavi vatan, zaten PKK...' diyorsunuz. Böyle Gençlik ve Spor Bakanı mı olur yahu? Olimpiyatlarda kazandığı on puan, eksiye yazdığı on bir puan" ifadelerini kullandı.

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