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Cüneyt Özdemir'den Erdoğan yorumu: Birisi de çıkıp demiyor mu 'bunu demesek daha iyi' diye...

"Belki de AK Partili olunca korona bulaşmıyor!"

16 Şubat 2021 14:28

T24 Video Haber Merkezi

Youtube kanalında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalet dolu" sözlerini değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir "Birisi de çıkıp demiyor mu 'Sayın Erdoğan bunu demesek daha iyi. Baksanıza herkesi eve kapatıyoruz. Restoranlar kapalı, okullar kapalı...' diye" dedi. 

Rize'de Koronavirüs vakalarının yoğun olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Belki de AK Partili olunca korona bulaşmıyor. Geliyor, diyor ki 'sen hangi partidensin CHP hop bulaşıyor, İyi Parti hop ona da bulaş, AK Parti geç...' Böyle bir korona dünyası mı oldu?" şeklinde eleştiride bulundu. 

cüneyt özdemirerdoğankongre

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