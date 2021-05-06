Cüneyt Özdemir'den AKP'nin 'Yalan üretim merkezi' videosuna: Kendi kalene gol atmak böyle oluyor işte

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AKP'nin CHP'ye yönelik 'Yalan üretim merkezi' videosunu yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir "Kendi kalene gol atmak böyle oluyor işte" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yaptığı yayında AKP'nin CHP'ye yönelik 'Yalan üretim merkezi' videosunu yorumladı. Video için "Fikir fena değil ama komik olmamış" diyen Özdemir, CHP'nin AKP'nin videosunu retweet ederek "Millet can derdinde, o sırada AK Parti" yorumunu hatırlattı ve "Kendi kalene gol atmak böyle oluyor işte" diye konuştu.

Özdemir şunları söyledi;

"AK Parti'nin içine sızmış CHP'liler var diye düşünüyorum. bunlar gidiyorlar ikna ediyorlar. 'CHP'ye öyle bir şey yapalım ki bir anda 5 gol olsun' diyorlar. Ortaya bir çıkıyor gerçekten 5 gol atılmış ama 5 gol de kendi kalene atılmış."

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