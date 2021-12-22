T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cüneyt Özdemir: Aslında Hülya Avşar şu simidi yese sevebilir güzel çünkü

Avşar, "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" görüşünü savunmuş ve tepki çekmişti

22 Aralık 2021 14:10

T24 Video Haber Merkezi

Youtube kanalında yaptığı yayında simit yiyerek çay içen gazeteci Cüneyt Özdemir, "Aslında Hülya Avşar şu simidi sevebilir güzel çünkü" dedi. 

"Kahvaltı 12 liraya geldi" diyen Özdemir "Herkes şimdi ne olduğunu konuşuyor. Ben ekonomiden anlamıyorum en azından Cem Küçük kadar anlamıyorum. Gazeteciyim ben" diye konuştu. 

Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor" demişti. Avşar, "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" görüşünü savunmuş ve tepki çekmişti. 

TIKLAYIN - Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız

cüneyt özdemirhülya avşar

Diğer Videolar

Uçağa yılan girdi, acil iniş yapıldı

Elektrik zirvesinde elektrik kesintisi

MODA Sahnesi'nden "faturamızı ödemiyoruz" tepkisi: Ödememiz mümkün değil; kimse tiyatroların kapanma tehdidini algılamıyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2022

Mine Ataman: Bu yıl karar zamanı, bu kararı vermezsek, 5-10 yıl içerisinde ele güne muhtaç hale geleceğiz çünkü su kalmadı

Güvenlik görevlisine içi taş dolu poşetle saldırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24