Cüneyt Özdemir: Aslında Hülya Avşar şu simidi yese sevebilir güzel çünkü

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Youtube kanalında yaptığı yayında simit yiyerek çay içen gazeteci Cüneyt Özdemir, "Aslında Hülya Avşar şu simidi sevebilir güzel çünkü" dedi.

"Kahvaltı 12 liraya geldi" diyen Özdemir "Herkes şimdi ne olduğunu konuşuyor. Ben ekonomiden anlamıyorum en azından Cem Küçük kadar anlamıyorum. Gazeteciyim ben" diye konuştu.

Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor" demişti. Avşar, "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" görüşünü savunmuş ve tepki çekmişti.

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