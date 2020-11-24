Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa eden Bülent Arınç, bunları söylemişti

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan (YİK) istifa etti. İstifanın ardından, Arınç'ın istifasına giden süreci başlatan konuşması yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında "Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tutuklu kalmaması lazım. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir. Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız" diyerek ifade ettiği görüşlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli tarafından sert ifadelerle eleştirilmişti.

Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifasını duyurduğu açıklamada, "Benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" dedi.