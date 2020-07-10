Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılı | Gazeteci Çiğdem Toker: İktidar, Meclis'i araçsallaştırdı; kitlesini bağımlı kıldı

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2 yılını değerlendiren gazeteci Çiğdem Toker, "Bu 2 yıl içinde gücün tek elde toplanmasını, daha baskıcı yönetimin koyulaşmasını ve hayatın her alanında ağırlaşmasını görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte gücün tek elde toplandığı ve bunun özgürlükler konusunda engel yarattığını ifade eden Toker, 'çoklu baro' teklifine ilişkin "İktidar partisi hakimiyet kuramadığı alanları da Meclis ve yasamayı araçsallaştırarak orada da hakimiyet kurma ve kitlesini bağlama ve bağımlı kılmayı öne çıkarttı. 2 yıl içinde Meclis'i araçsallaştırdı. Gücü tek elde toplamasının sonuçlarını çok ağır yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 7 yıl içinde yolsuzluk endeksinde 13 sıra birden gerilediğine dikkat çeken Toker, "Bu tabii demokrasi endeksiyle paralel giden bir şey" ifadesini kullandı.