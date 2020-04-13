Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili video paylaştı.

Twitter'dan videoyu paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

''Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını duyurmuş, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" demişti.